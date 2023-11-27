База ФК «Сочи» получила повреждения из-за ветра

Из-за непогоды в Краснодарском крае тренировочная база футбольного клуба «Сочи» получила повреждения. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба команды.

«На базе из-за сильного ветра повреждены заградительные сетки и столбы у тренировочных полей. Опрокинуты операторские вышки. Про сумму ущерба не скажу. Никто не пострадал», — сообщили в клубе ТАСС.

При этом директор стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов рассказал агентству, что арена, на которой «Сочи» проводит домашние матчи, не пострадала от плохих погодных условий.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. Без света на полуострове остается более 400 тыс. человек. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. На территории республики введен режим ЧС.

Краснодарский край также пострадал от стихии. 27 ноября, в понедельник, сообщалось, что шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. Как отметило издание «Туапсинские вести», в результате ЧП было задержано около 50 пассажирских поездов.

Число погибших при шторме в Краснодарском крае достигло двух человек. Тело одного мужчины обнаружили в Новороссийске, другого человека — в Сочи. Один человек погиб в Крыму.

27 ноября в правительстве России заявили, что аэропорт Сочи работает в штатном режиме с корректировками в расписании. В РЖД отметили, что на Черноморском побережье восстановлено движение поездов.