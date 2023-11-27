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Власти заявили о штатной работе аэропорта Сочи

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Аэропорт Сочи продолжает работу в штатном режиме с небольшими корректировками в расписании. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба правительства России в Telegram.

«Аэропорт Сочи работает в штатном режиме, с небольшими корректировками в расписании рейсов из-за шторма. Некоторые рейсы временно уходили на запасные аэродромы, но большинство из них уже вернулось и было отправлено в города назначения», — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендовали следить за информацией на онлайн-табло аэропорта и за голосовыми объявлениями.

Также в кабмине рассказали, что из-за шторма временно приостановлено железнодорожное сообщение вблизи побережья Черного моря, задерживается около 50 поездов. Керченская паромная переправа временно приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время на федеральных трассах Краснодарского края и в Крыму движение функционирует в штатном режиме без заторов и повреждений. Также работает железнодорожное сообщение с Крымом.

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Ранее в этот день в «Российских железных дорогах» (РЖД) сообщили, что на Черноморском побережье восстановили движение поездов. Было открыто движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. Без света на полуострове остается более 400 тыс. человек. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. На территории республики введен режим ЧС.

Краснодарский край также пострадал от стихии. 27 ноября, в понедельник, сообщалось, что шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. Как отметило издание «Туапсинские вести», в результате ЧП было задержано около 50 пассажирских поездов.

Число погибших при шторме в Краснодарском крае достигло двух человек. Тело одного мужчины обнаружили в Новороссийске, другого человека — в Сочи. Один человек погиб в Крыму.

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