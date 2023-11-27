РЖД восстановили движение поездов на Черноморском побережье

На Черноморском побережье восстановили движение поездов. Об этом в понедельник, 27 ноября, сообщили в «Российских железных дорогах» (РЖД).

«Открыли движение по одному пути на участке Лазаревская — разъезд Водопадный в Краснодарском крае, где ранее произошел подмыв насыпи железной дороги. <...> В РЖД создан оперативный штаб по устранению последствий стихии. Ситуация находится под личным контролем главы компании Олега Белозерова», — сообщили в РЖД.



В связи с непогодой проводятся берегоукрепительные работы и восстановление контактной сети. В настоящее время в пути следования задерживается 27 пассажирских поездов дальнего следования. На участке Туапсе — Адлер отменен 21 пригородный поезд и сокращен маршрут еще шести поездов.

«Пассажиры поездов, которые задерживаются более чем на четыре часа, обеспечиваются питанием и водой. На станциях Туапсе, Краснодар-1, Ростов-Главный и Сальск выдано около 8 тыс. продуктовых наборов. На вокзалах пассажирам предоставлено более 100 мест в комнатах длительного отдыха и залах повышенной комфортности. Организовано информирование посетителей о времени задержек поездов», — указали в РЖД.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. Без света на полуострове остается более 400 тыс. человек. Глава республики Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем. На территории республики введен режим ЧС.

Краснодарский край также пострадал от стихии. 27 ноября, в понедельник, сообщалось, что шторм размыл насыпь железной дороги между Сочи и Туапсе у побережья Черного моря в Лазаревском районе. Как отметило издание «Туапсинские вести», в результате ЧП было задержано около 50 пассажирских поездов.

Число погибших при шторме в Краснодарском крае достигло двух человек. Тело одного мужчины обнаружили в Новороссийске, другого человека — в Сочи. Один человек погиб в Крыму.