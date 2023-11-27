Подразделения Западной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп 43-й и 57-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Как отметили 27 ноября в Минобороны РФ, противник отброшен в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области.

«Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» совместно с ударами армейской авиации и артиллерии отразили атаку штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, нанесено огневое поражение живой силе и технике 81-й аэромобильной бригады ВСУ под Белогоровкой в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля», — добавили в Минобороны России.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 24-й и 93-й механизированных бригад ВСУ. Противник потерял 110 военнослужащих. На южнодонецком направлении нанесено поражение живой силе и технике 58-й механизированной бригаде ВСУ — уничтожено также 110 человек состава противника, сообщает ведомство.

Ранее, 24 ноября, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко отметил, что санитарные потери в рядах ВСУ на купянском направлении выросли из-за условий несения службы и несоответствующего снабжения во время холодов.

Минобороны России 21 ноября сообщало, что военнослужащие разведывательного подразделения и расчетов гаубиц Д-20 группировки войск «Запад» наносят удары по позициям ВСУ на купянском направлении, используя информацию, полученную от подразделений разведки.

27 ноября издание The Wall Street Journal сообщило об опасениях ряда западных чиновников, что Киев может потерпеть крах в зоне спецоперации уже этой зимой. По данным газеты, ВСУ испытывают нехватку пехоты из-за больших потерь.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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