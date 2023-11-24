Санитарные потери в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении выросли из-за условий несения службы и несоответствующего снабжения во время холодов. Об этом в пятницу, 24 ноября, рассказал военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В лечебные заведения Чугуева и Харькова с окрестностей Купянска начали поступать украинские военнослужащие с тяжелыми формами ОРЗ (острых респираторных заболеваний. — Ред.) и других заболеваний, связанных с переохлаждением. Также появились первые пациенты с обморожением конечностей», — передает его слова «РИА Новости».

Кроме того, эксперт отметил, что украинские бойцы жалуются медицинским работникам на некачественную и холодную военную форму, тяжелые условия службы, в том числе на отсутствие ротации. Марочко уточнил, что солдаты несут службу в сырых окопах, а снабжение отопительными приборами и топливом низкое.

Ранее, 19 ноября, автор исследований о России политолог Марк Галеотти указал, что наступление ВСУ «выдохлось», а из-за начала «сезона грязи» украинская армия не продвинется на линии фронта как минимум до весны. По его оценке, личный состав ВСУ истощен и несет крупные потери. В то же время Россия доказала свою способность адаптироваться к применению украинскими войсками западных технологий, подчеркнул Галеотти.

В тот же день американский журнал Military Watch предрек неминуемое поражение Киева в 2024 году. Обозреватели указали на то, что из-за провалов на поле боя украинцы стали чаще дезертировать из ВСУ, а их моральный дух сильно подорван.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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