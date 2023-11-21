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Расчеты гаубиц Д-20 ЗВО нанесли удары по позициям ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Минобороны России 21 ноября сообщило, что военнослужащие разведывательного подразделения и расчетов гаубиц Д-20 группировки войск «Запад» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении.

Отмечается, что военнослужащие ВС РФ наносят удары по огневым позициям, военным объектам и бронированной технике ВСУ, используя информацию, полученную от подразделений разведки.

Группа разведки на купянском направлении выходит на боевую работу по корректировке огня артиллерии на линию боевого соприкосновения, чтобы совершить марш-бросок. Разведгруппа передвигается бесшумно, не издавая ни звука. Как указали в военном ведомстве, используется только общение по системе сигналов, на языке жестов. Благодаря этому и появилась эмблема военной разведки — летучая мышь, которая всё слышит и не шумит.

Как только разведка группировки войск «Запад» получила данные о наращивании сил противника, им ставится задача по скрытному перемещению и наведению огня на пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Дальше уже работают расчеты гаубиц Д-20, стреляя снарядами калибром 152 мм.

Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, о которых сообщают разведчики. Для артиллеристов это не просто работа, тем более если провести на позиции несколько часов, сразу осознаешь всю трудность.

Основная задача артиллерии — быть готовыми поразить цель по заданным координатам в любой момент. В Минобороны сообщили, что когда задача была выполнена, отходя с позиции, замыкающая группа заметила приближение противника и приняла стрелковый бой.

Отмечается, что все поставленные цели были достигнуты и группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.

Разведывательное подразделение укомплектовано военнослужащими, которые призваны из запаса в рамках частичной мобилизации. В целях скорейшей адаптации военнослужащих к боевой обстановке все занятия на полигонах проходят под руководством опытных инструкторов, которые делились своим богатым боевым опытом, приобретенным в ходе проведения СВО.

Все граждане, прибывшие из запаса, ранее проходили службу в ВС РФ, многие уже имеют боевой опыт, но всё равно на полигонах отрабатываются сценарии реального боя.

Разведчик артиллерийского подразделения с позывным Красавчик рассказал, что в ходе проведения СВО беспилотные летательные аппараты — это глаза подразделений, «артиллерия, минометы, всё держится на них». В свою очередь, артиллерия остается основным средством поражения противника, так как без бойцов этих подразделений эффективно нанести огневое поражение просто невозможно.

Разведчики группировки войск «Запад» постоянно работают над усовершенствованием своих навыков и постоянно модернизируют своих «птичек». Все понимают, что без БПЛА на СВО уже не обойтись.

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Накануне Минобороны показало работу экипажей ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа (ЦВО) по объектам ВСУ на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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