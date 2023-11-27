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Столтенберг опроверг запрос Финляндии к НАТО о помощи из-за ситуации на границе

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Фото: Lehtikuva/Emmi Korhonen via REUTERS
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Финляндия не запрашивала у НАТО помощь в связи с ситуацией на границе. Об этом 27 ноября заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«НАТО приветствует меры, предпринятые Финляндией для усиления границы с Россией, а также содействие, оказанное Финляндии со стороны европейского пограничного агентства Frontex. Финляндия не обращалась к НАТО за помощью для укрепления границы», — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Столтенберг отметил, что НАТО не планирует вмешиваться, так как уверено, что Финляндия сама справится с возникшим кризисом.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ в случае продолжения неконтролируемого прибытия людей из третьих стран. Он добавил, что в таком случае заявление о предоставлении убежища можно будет подать в аэропорту Хельсинки-Вантаа или в морских портах, но не на восточной границе.

25 ноября Орпо отказался вести переговоры с Россией по ситуации на границе. Он добавил, что Хельсинки готов к переговорам на дипломатическом уровне, однако «ситуация не изменится до тех пор, пока не закончится» операция России на Украине.

Такая категоричность финских политиков, как и выбранный ими курс, не устроили население страны. Так, жители городов Финляндии в субботу, 25 ноября, вышли на митинги против закрытия границы с Россией.

22 ноября правительство Финляндии заявило о закрытии всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, кроме самого северного «Райя-Йоосеппи».

Изначально в ночь на 18 ноября были закрыты четыре КПП на российско-финской границе, ближайшие к Санкт-Петербургу. Рантанен тогда заявила, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда.

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