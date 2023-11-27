Почти 2 тыс. т реагентов использовали в Ульяновске с начала снегопадов

В Ульяновске с 20 ноября, начала сильных снегопадов, использовали 1,7 тыс. т песко-соляной смеси и 104 т реагента. Такие данные сообщил замначальника управления дорожного хозяйства и транспорта городской администрации Иван Берлибо.

Во время обработки дорог особое внимание рабочие обращают на очистку пешеходных переходов и подходов к ним, посадочных площадок остановок общественного транспорта и других участков, которыми активно пользуются пешеходы. Интервал между окончанием посыпки реагентами и сгребанием снега составляет 4 часа. Это время необходимо для того, чтобы лед расплавился.

В МБУ «Дорремстрой» есть 216 специальных машин, предназначенных для зимнего содержания дорог и тротуаров. Недоступные для тяжелой техники участки очищают вручную 60 дворников.

По поручению главы города Александра Болдакина к уборке тротуаров во время субботников и санитарных пятниц привлекают сотрудников администрации, муниципальных предприятий и учреждений, пишет ulpravda.ru.

Ранее 27 ноября губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%.