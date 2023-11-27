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В Томском политехе создали наноудобрения нового поколения из минералов

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Фото: пресс-служба Томского политехнического университета
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Исследователи Инженерной школы природных ресурсов Томского политехнического университета разработали нанокомпозит на основе глинистого минерала галлуазита. Материал может использоваться в качестве экологичного наноудобрения адресного действия, рассказали в вузе.

В рамках исследования специалисты изучили возможность химической активации композита на основе галлуазита. В качестве минерального сырья они использовали концентрат галлуазитовых нанотрубок, а в качестве активного компонента для получения нанокомпозитов — сульфат цинка. Ученые пропитали нанотрубчатые частицы галлуазита в растворе сульфата цинка, после чего распылили их на поверхность растений и исследовали листья.

Руководитель проекта, доцент отделения геологии Томского политехнического университета Максим Рудмин отметил, что использование сульфата цинка в виде раствора «позволяет эффективно заполнять поровое пространство галлуазита и способствует проникновению вещества в межслоевое пространство микропор». «Кроме того, нанотрубки галлуазита обладают отличительной морфологией — они имеют острые края и достаточно высокий удельный вес если сравнивать их с морфологическими аналогами — углеродными нанотрубками», — рассказал он.

Рудмин пояснил, что «это дает эффект инъекции растений: игольчатые трубочки прочно прикрепляются к тканям растений, проникают в них и остаются на поверхности листьев, обеспечивая постепенно высвобождение цинка и питательных веществ».

Поверхностное распыление нанотрубок галлуазита позволяет «прицельно» доставлять цинк к растениям, избегая загрязнения почвы и грунтовых вод. Кроме того, благодаря микро-игольчатой морфологии исходных минеральных форм такие удобрения устойчивы к смыванию дождевой водой.

Разработка реализуется при поддержке программы Минобрнауки «Приоритет 2030». Результаты работы ученых опубликованы в журнале Materials.

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