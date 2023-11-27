Синоптик рассказал о снегопадах в Петербурге и Новгороде

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал в понедельник, 27 ноября, о дальнейшем движении циклона, который принес разрушения на Черноморское побережье.

«Практически центр этого циклона миновал широту Москвы и направляется на северо-запад европейской территории. Сильные снегопады потихонечку тянутся к Санкт-Петербургу, Великому Новгороду, Петрозаводску. Вот сюда перемещается самая неблагоприятная непогода», — уточнил он в беседе с RT.

По словам синоптика, в центральных областях России от Брянска до Владимира осадки будут продолжаться.

Шувалов отметил, что на юге страны в течение понедельника температура будет невысокая, осадки почти прекратятся и ветер ослабеет до 5—10 м/с, с порывами до 15 м/с, но это ослабление будет кратковременным.

«К вечеру вторника подойдет следующий южный циклон. Снова осадки, ветер южный, юго-восточный, с переходом на западный. Его порывы будут достигать 20—25 м/с. Не такой сильный циклон, как вчера, но всё же подготовиться стоит. В четверг и пятницу будет более спокойная погода», — заключил метеоролог.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в понедельник, что в регионе прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет, сообщается на сайте kp.ru.

Он уточнил, что всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тыс. человек, больше 2 тыс. единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту, пишет Pravda.Ru.

По словам главы региона, самая сложная ситуация по очистке дорог наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске, поэтому туда перебросили дополнительные силы, сообщает телеканал «360».

Воробьев призвал жителей региона быть осторожными, так как смешанный с дождем снег способствует образованию гололедицы, сообщает телеканал «Звезда».

Ранее 27 ноября «Известия» показали последствия непогоды в Севастополе после того, как на Крым вечером 26 ноября обрушился ветер штормовой силы. Как следует из кадров, в спальном районе города ветер сорвал обшивку с многоэтажных жилых домов. Также порваны рекламные баннеры. От падения конструкций пострадали припаркованные автомобили. В городе продолжается штормовой ветер, идет снег с дождем.

В Евпатории семь человек пострадали из-за непогоды, сообщается на сайте aif.ru. Известно об одном погибшем мужчине в селе Морское под Судаком. Кроме того, порту Ялты оторвалась сухогрузная баржа, службы города продолжают мониторить ситуацию и ликвидировать последствия непогоды.

С 26 ноября на территорию ряда субъектов Южного федерального округа оказывают влияние опасные метеорологические явления в виде ветра до 40 м/с и дождя со снегом. Основной удар стихии пришелся на Крым. Согласно последним данным, без света остается более 400 тыс.человек.

Больше всего пострадали районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Ленинский и Бахчисарайский. В Крыму и Севастополе действует штормовое предупреждение из-за ураганного ветра, порывы которого достигают 40 м/с. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем, пишет АИ «Регнум». Также введен режим ЧС.