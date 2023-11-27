Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров заявил о развитии стратегического партнерства РФ и Бразилии
Происшествия
Один человек погиб во время шторма в Сочи
Общество
Вильфанд назвал шторм в Крыму самым мощным за всю историю наблюдений
Мир
Боррель заявил о необходимости продления гуманитарной паузы в Газе
Общество
В Крыму планируют за двое суток восстановить подачу электричества
Мир
МИД РФ позитивно оценил жест доброй воли ХАМАС по освобождению россиянина
Общество
Число пострадавших из-за шторма в Крыму возросло до 10
Общество
На фоне снегопада цена на такси в Москве выросла почти в два раза
Общество
Синоптик спрогнозировала улучшение погоды в Крыму
Политика
Ушаков назвал конфликт на Украине результатом упертости НАТО
Мир
Израиль договорился с Маском об использовании Starlink в секторе Газа
Мир
В Киеве сильный ветер разорвал пополам самый большой флаг Украины
Общество
В Астрахани выписали всех пациентов после отравления наркотическим веществом
Мир
Маск встретится в Израиле с президентом страны и семьями заложников
Сюжет:

Губернатор Подмосковья заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде

Воробьев: в Подмосковье прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет
0
Фото: Telegram/vorobiev_live
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 27 ноября, заявил, что в регионе прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет.

«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тыс. человек, больше 2 тыс. единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту», — написал он в своем Telegram-канале.

Воробьев объяснил, что самая сложная ситуация по очистке дорог наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Туда перебросили дополнительные силы, добавил губернатор.

Он также призвал жителей региона быть осторожными, так как смешанный с дождем снег способствует образованию гололедицы.

Теплые выходные: чего ждать от погоды в Москве и других городах в ближайшее время
Столицу накрыл сильный снегопад, на дорогах ожидаются заносы

В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.

Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023