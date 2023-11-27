Губернатор Подмосковья заявил о самом мощном за 40 лет снегопаде
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 27 ноября, заявил, что в регионе прошел самый мощный снегопад за последние 40 лет.
«Всю ночь дороги и улицы чистили почти 3 тыс. человек, больше 2 тыс. единиц техники. Работы не останавливаются ни на минуту», — написал он в своем Telegram-канале.
Воробьев объяснил, что самая сложная ситуация по очистке дорог наблюдается в Можайске, Ленинском, Лобне и Подольске. Туда перебросили дополнительные силы, добавил губернатор.
Он также призвал жителей региона быть осторожными, так как смешанный с дождем снег способствует образованию гололедицы.
В этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве за сутки выпало около 35% от месячной нормы осадков, в Московской области — около 56%. В Подмосковье самое большое количество осадков выпало на юге. В Кашире намело 23 мм снега.
Утром в понедельник столичный департамент транспорта сообщил, что движение на дорогах Москвы осложнено. Отмечалось, что на некоторых участках буксуют грузовики. В связи со снегопадом коммунальные службы работают в усиленном режиме. Москвичей призвали отложить поездки на автомобилях.