Врач объяснила опасность ношения легкой обуви зимой

Ношение неподходящей обуви в холодную погоду может привести к переохлаждению, в результате человек может заболеть. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с радио Sputnik.

«Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову, что приводит нас к болезни», — объяснила специалист.

Терапевт подчеркнула, что в случае переохлаждения действовать нужно быстро, в течение первых двух часов.

«За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель. Тогда вы наутро проснетесь здоровым», — отметила врач.

Людмила Лапа также добавила, что игнорирование переохлаждения может привести к больничному на 10 дней.

Ранее, 25 ноября, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предупредил об увеличении риска заболеть при переохлаждении. Как указал Крючков, для защиты организма от переохлаждения стоит носить утепленную одежду. Также улучшить адаптируемость организма к перепадам температур может помочь закаливание. Однако врач предупредил, что нужно начинать постепенно, с небольших колебаний температуры.

До этого, 16 ноября, врач-терапевт «Инвитро-Юг» Виктория Звонарева в беседе с «Известиями» рассказала, что к концу осени следует одеваться по погоде. По ее словам, в холодную погоду нужно держать голову в тепле и не выходить на улицу без шапки.