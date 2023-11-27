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Врач объяснила опасность ношения легкой обуви зимой

Терапевт Лапа: после переохлаждения есть два часа, чтобы предотвратить болезнь
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Фото: РИА Новости/Мария Девахина
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Ношение неподходящей обуви в холодную погоду может привести к переохлаждению, в результате человек может заболеть. Об этом в понедельник, 27 ноября, рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с радио Sputnik.

«Когда ноги начинают мерзнуть, то сосуды сужаются, что приводит к нарушению микроциркуляции крови. Если это происходит, вирусные и бактериальные инфекции, которые организм раньше подавлял, начинают поднимать голову, что приводит нас к болезни», — объяснила специалист.

Терапевт подчеркнула, что в случае переохлаждения действовать нужно быстро, в течение первых двух часов.

«За это время надо успеть согреться. Для этого проще всего выпить крепкого горячего чая, надеть теплые носки, вязаную шапку и в таком виде запрыгнуть в постель. Тогда вы наутро проснетесь здоровым», — отметила врач.

Людмила Лапа также добавила, что игнорирование переохлаждения может привести к больничному на 10 дней.

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Ранее, 25 ноября, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков предупредил об увеличении риска заболеть при переохлаждении. Как указал Крючков, для защиты организма от переохлаждения стоит носить утепленную одежду. Также улучшить адаптируемость организма к перепадам температур может помочь закаливание. Однако врач предупредил, что нужно начинать постепенно, с небольших колебаний температуры.

До этого, 16 ноября, врач-терапевт «Инвитро-Юг» Виктория Звонарева в беседе с «Известиями» рассказала, что к концу осени следует одеваться по погоде. По ее словам, в холодную погоду нужно держать голову в тепле и не выходить на улицу без шапки.

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