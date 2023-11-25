Иммунолог предупредил об опасности переохлаждения

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков 25 ноября предупредил об увеличении риска заболеть при переохлаждении.

В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что простудные заболевания возникают у человека не из-за переохлаждений. Однако это может быть первичным триггером, к которому присоединяется инфекция. По словам иммунолога, за счет перепадов резистентность тканей снижается и инфекции садятся на более благоприятную почву.

Как указал Крючков, для защиты организма от переохлаждения стоит носить утепленную одежду. Также улучшить адаптируемость организма к перепадам температур может помочь закаливание. Однако врач предупредил, что нужно начинать постепенно, с небольших колебаний температуры.

Кроме того, Крючков посоветовал проветривать помещения, чтобы вирусные инфекции не накапливались в комнате.

Ранее, 16 ноября, врач-терапевт «Инвитро-Юг» Виктория Звонарева в беседе с «Известиями» рассказала, что к концу осени следует одеваться по погоде. По ее словам, в холодную погоду нужно держать голову в тепле и не выходить на улицу без шапки.