Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Пожар произошел на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» на Сахалине
Мир
СМИ Украины сообщили о новых взрывах в Киеве на фоне воздушной тревоги
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Челябинске из-за состояния здоровья пассажира
Мир
На Украине предложили подать в суд на Польшу из-за протестов дальнобойщиков
Мир
Сирены зазвучали на севере Израиля
Мир
В США допустили лишение Зеленского охраны из-за отказа от переговоров
Мир
В Канаде указали на переживания Зеленского из-за положения Киева
Мир
Убившего Флойда полицейского тяжело ранили ножом в тюрьме
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Кировоградской области
Армия
Расчет РСЗО «Торнадо-Г» нанес удар по опорному пункту ВСУ
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Ущерб от беспорядков в Дублине составил несколько миллионов евро
Мир
ЦАХАЛ заявила об удержании ХАМАС еще 215 заложников в секторе Газа
Армия
Бойцы группировки «Восток» сорвали выдвижение пехоты ВСУ на южнодонецком фронте

Иммунолог предупредил об опасности переохлаждения

Иммунолог Крючков предупредил об опасности переохлаждения
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков 25 ноября предупредил об увеличении риска заболеть при переохлаждении.

В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что простудные заболевания возникают у человека не из-за переохлаждений. Однако это может быть первичным триггером, к которому присоединяется инфекция. По словам иммунолога, за счет перепадов резистентность тканей снижается и инфекции садятся на более благоприятную почву.

Как указал Крючков, для защиты организма от переохлаждения стоит носить утепленную одежду. Также улучшить адаптируемость организма к перепадам температур может помочь закаливание. Однако врач предупредил, что нужно начинать постепенно, с небольших колебаний температуры.

Кроме того, Крючков посоветовал проветривать помещения, чтобы вирусные инфекции не накапливались в комнате.

«Нормы быть не может»: как повысить иммунитет и какие витамины принимать взрослым и детям
Иммунолог Асель Нуртазина — о том, почему люди часто болеют осенью

Ранее, 16 ноября, врач-терапевт «Инвитро-Юг» Виктория Звонарева в беседе с «Известиями» рассказала, что к концу осени следует одеваться по погоде. По ее словам, в холодную погоду нужно держать голову в тепле и не выходить на улицу без шапки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023