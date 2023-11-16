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Врач рассказала о важности ношения шапки в холодную погоду

Терапевт Звонарева: шапка помогает защититься от потери слуха и выпадения волос
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К концу осени следует одеваться по погоде, а особенно носить головные уборы. О том, почему в холодную погоду нужно держать голову в тепле и при каких температурах нельзя выходить на улицу без шапки, «Известиям» 16 ноября рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Виктория Звонарева.

«Нужно учитывать, что тело быстрее замерзает, если голова не утеплена, даже если одежда соответствует текущим погодным условиям. Помимо этого, от холода и ветра страдают уши. Длинные волосы не способны защитить уши от переохлаждения, а последствия для здоровья могут быть серьезные, например, отит (воспаление уха) часто сопровождается кратковременным снижением слуха, но иногда эта функция долго не восстанавливается и небольшое снижение слуха может остаться на всю жизнь», — пояснила эксперт.

Холод, по словам врача, тоже негативно влияет на состояние волос, так как из-за него сосуды сужаются, что ухудшает кровоснабжение и питание волосяных луковиц, а это может привести к сухости кожи головы, ломкости волос, а также их выпадению. Еще одна причина носить головной убор в холодную погоду — возможное поражение лицевых нервов из-за переохлаждения, которое может спровоцировать невралгию лицевого и тройничного нервов, что приводит к приступам очень сильной, «электрической» односторонней боли, повышению температуры тела, снижению чувствительности кожи лица.

«Взрослому человеку без хронических заболеваний уха, горла и носа желательно надевать головной убор при температуре воздуха с +5 градусов и ниже, а также в случае ветреной погоды. Детям рекомендуется надевать шапку при +15 градусов и ниже, начиная с легких шапочек, надевая все более утепленные варианты по мере снижения температуры на улице. Надо помнить, что дети более чувствительны к переохлаждению. Тем, кто уже приобрел хронические воспалительные болезни, нужно ориентироваться на рекомендации лечащего врача», — отметила Звонарева.

На переохлаждение реагирует весь организм, добавила специалист. Пропустить симптомы простуды практически невозможно. Обычно они проявляются уже в первые дни, а иногда и часы, и далее только развиваются. К самым первым симптомам обычно относятся слабость, повышение температуры тела, озноб, боль и/или пульсация в голове и насморк.

«Обращаться за медицинской помощью следует при быстром ухудшении самочувствия, при высокой температуре тела (38,5 градуса и выше), особенно если температура держится несколько дней, при нарастающей боли в ухе, припухлости и покраснении кожи заушной области, при гнойных выделениях из уха, при сильных болях в горле, невозможности широко открыть рот, при появлении кашля и прочего», — резюмировала врач.

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В конце октября невролог Виктория Толмачева перечислила способы уменьшить приступы мигрени в осенне-зимний период. В частности, по ее словам, ношение шапки осенью может помочь избежать воспаления тройничного нерва и, как следствие, головной боли. Кроме того, нужно хорошо высыпаться, потому что именно во время сна организм избавляется от токсичных для центральной нервной системы веществ.

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