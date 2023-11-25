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В ЦАХАЛ сообщили о допросе спецслужбами Израиля директора больницы «Аш-Шифа»

Спецслужбы Израиля допрашивают директора больницы «Аш-Шифа»
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Фото: REUTERS/Doaa Rouqa/File Photo
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Израильские спецслужбы проводят допрос задержанного директора крупнейшей в секторе Газа больницы «Аш-Шифа» Мухаммада Абу Салмии. Об этом 25 ноября сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дорон Cпилман.

«Да, он был задержан израильскими силами. В настоящее время мы узнаем у него информацию и задаем вопросы по поводу того, что он фактически являлся главой больницы, под которой действовала целая террористическая сеть», — сказал он в ходе брифинга.

Как указал Cпилман, на камеры наблюдения больницы попали плененные боевиками ХАМАС израильтяне, а под учреждением солдаты ЦАХАЛ обнаружили тоннели и оружие.

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Накануне захваченные в плен бойцы радикального движения ХАМАС рассказали спецслужбам Израиля, что за каждого захваченного заложника им обещали по $10 тыс.

18 ноября генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что больница «Аш-Шифа» больше не может работать. Он упомянул, что работники ВОЗ экстренно обратились за помощью с эвакуацией пациентов больницы в более безопасное место, где им может быть оказана необходимая медицинская помощь. По данным ВОЗ, в «Аш-Шифа» продолжают находиться более 300 человек.

15 ноября Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение израильской армии на больницу «Аш-Шифа» в секторе Газа и заявил, что США дали Израилю зеленый свет для этой атаки.

За день до того стало известно о взрывах в «Аш-Шифе» во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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