Мусульманская организация США обвинила Байдена в содействии атаке на Аш-Шифу

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение израильской армии на больницу Аш-Шифа в секторе Газа и заявил, что США дали Израилю «зеленый свет» для этой атаки. Соответствующее заявление было опубликовано в среду, 15 ноября, на сайте CAIR.

Директор по национальным коммуникациям CAIR Ибрагима Хупер, в свою очередь, заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжает давать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху карт-бланш на действия в секторе Газа.

«Своими заявлениями и действиями наше правительство дало израильскому правительству зеленый свет на это последнее преступление против человечества. Это насилие должно прекратиться», — приводятся в сообщении слова Хупера.

Он также призвал Вашингтон прекратить поддержку «устраивающего геноцид правительства Нетаньяху» и потребовать немедленного прекращения огня.

Накануне стало известно о взрывах в Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.