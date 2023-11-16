Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о продолжении СВО до полного достижения поставленных целей
Мир
Посол Израиля в США допустил долгое продолжение текущей фазы конфликта в Газе
Мир
Си Цзиньпин призвал США не делать ставку на проигрыш Китая
Мир
МИД КНР назвал слова Байдена о Си ошибочными и безответственными
Мир
Семь человек пострадали в результате теракта на КПП под Иерусалимом
Мир
Мусульманская организация США обвинила Байдена в содействии атаке на Аш-Шифу
Мир
МИД РФ указал Молдавии на невыполнение договоренностей по газу с 2021 года
Мир
Пашинян опроверг увеличение оборонного бюджета Армении из-за Азербайджана
Политика
В МИД РФ заявили о риске разрыва российско-американских отношений
Общество
В Хакасии задержали подозреваемого в использовании рабского труда фермера
Мир
Президент Таджикистана Рахмон посетит Россию 21-22 ноября
Общество
Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира
Общество
Суд приговорил Милова к восьми годам тюрьмы за фейки
Сюжет:

Мусульманская организация США обвинила Байдена в содействии атаке на Аш-Шифу

Совет CAIR: Байден дал Израилю зеленый свет для нападения на Аш-Шифу
0
Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет по американо-исламским отношениям (CAIR) осудил нападение израильской армии на больницу Аш-Шифа в секторе Газа и заявил, что США дали Израилю «зеленый свет» для этой атаки. Соответствующее заявление было опубликовано в среду, 15 ноября, на сайте CAIR.

Директор по национальным коммуникациям CAIR Ибрагима Хупер, в свою очередь, заявил, что администрация президента США Джо Байдена продолжает давать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху карт-бланш на действия в секторе Газа.

«Своими заявлениями и действиями наше правительство дало израильскому правительству зеленый свет на это последнее преступление против человечества. Это насилие должно прекратиться», — приводятся в сообщении слова Хупера.

Он также призвал Вашингтон прекратить поддержку «устраивающего геноцид правительства Нетаньяху» и потребовать немедленного прекращения огня.

Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе
И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество

Накануне стало известно о взрывах в Аш-Шифа во время штурма израильской армии. По информации ливанских журналистов, ЦАХАЛ применила боевые снаряды в западном крыле больницы, взрывая двери и стены между отделениями. По словам генерального директора больниц сектора Газа Мухаммада Закута, армия Израиля взяла штурмом отделение неотложной помощи и напала на пациентов.

12 ноября палестинское правительство сообщило, что в результате ударов Израиля на территории сектора Газа прекратили работу по меньшей мере 22 больницы и 49 медицинских центров. Тогда же Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа было зафиксировано по меньшей мере 137 нападений на медицинские учреждения анклава.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023