В Дагестане закрыли банкетный зал после отравления 14 человек

В Дагестане закрыли банкетный зал, где 4 июля отравились 14 человек. Об этом в субботу, 6 июля, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«В центральную районную больницу поступили 14 человек, семь из них дети. Все они были гостями свадьбы в банкетном зале «313 Голанд» в селе Леваши. Всего в зале было 300 человек», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Предварительно причиной отравления могли стать салаты «Цезарь» и «Шаурма», отметили там.

Для проведения эпидрасследования и организации противоэпидемических мероприятий в район была направлена бригада эпидемиологов.

Так, в ходе проведения эпидемиологического расследования было установлено, что банкетный зал функционировал без регистрации в налоговом органе, а деятельность осуществляло физическое лицо, контрольно-надзорные мероприятия не проводились.

За нарушение санитарного законодательства деятельность банкетного зала приостановлена.

Накануне в Следственном комитете по республике сообщили, что после массового отравления в кафе Дагестана было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).