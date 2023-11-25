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Певец Шарлот стал фигурантом сразу трех уголовных дел по возвращении в Россию

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Следователи возбудили в отношении российского певца Шарлота сразу три уголовных дела по возвращении музыканта на родину. Об этом 24 ноября заявила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.

«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено три уголовных дела», — написала она в своем Telegram-канале, пожелав певцу «доброй дороги из Питера в Самару».

Мизулина уточнила, что сразу два противоправных эпизода с участием вокалиста следователи сочли нарушением статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Третье дело возбуждено по статье 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»). Суммарно певцу может грозить до шести лет колонии.

Кто такой Эдуард Шарлот и чем он известен

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, певец опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. Затем он принес извинения.

В МВД сообщали, что певцу вменяется ряд правонарушений: публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ), умышленная порча паспорта (ст. 19.16 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ).

22 ноября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга назначил Шарлоту административный арест на 13 суток с направлением в спецприемник. Он был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

В тот день певец частично признал свою вину. Он пояснил, что находился в возбужденном состоянии, поэтому «позволил себе нецензурную брань», и отметил, что ему очень жаль и совершать подобные поступки «больше не будет». Также Шарлот сообщил, что чувствует силы на жизнь в России в будущем, а также о желании «переродиться» и смыть с себя позор.

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