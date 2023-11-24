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Захарова указала на причину тупика в приднестровском урегулировании

МИД РФ: процесс приднестровского урегулирования остается в тупике из-за позиции Кишинева
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Фото: РИА Новости/Артем Кулекин
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Тупик в приднестровском урегулировании (ПДУ) обусловлен нежеланием Кишинева реагировать на призывы Тирасполя начать переговоры о всеобъемлющем решении проблемы Приднестровья. Об этом в пятницу, 24 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Очевидно, что без изменения молдавской стороной такого подхода ожидать подвижек в процессе ПДУ не приходится», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИДа.

Она также отметила, что 25 ноября 20 лет исполнится «меморандуму Козака» — плану приднестровского урегулирования, подразумевавшему федерализацию Молдавии.

«Тогда, в 2003 году, Кишинев и Тирасполь находились в шаге от подписания меморандума, но оно было сорвано молдавскими властями под давлением Запада. Все практические шаги навстречу друг другу сразу же прекратились», — подчеркнула официальный представитель МИДа.

Если бы центральные власти Молдавии не отказались от подписания плана, то в текущем году закончился бы 20-летний переходный период его реализации, а в приднестровском урегулировании была бы поставлена точка, подчеркнула дипломат.

«Показательно, что за прошедшие 20 лет ни молдавская сторона, ни ее западные спонсоры, ни ОБСЕ так и не сумели предложить никакой внятной альтернативы», — добавила Захарова.

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21 октября глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии всё чаще говорят о необходимости вывода российских миротворцев из ПМР. При этом Запад продолжает осуществлять демонстративные вливания в молдавскую армию, дестабилизируя обстановку в регионе.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году. Российские миротворцы были введены в зону боевых действий 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье. Документ был подписан 21 июля 1992 года президентами России и Молдавии в присутствии лидера непризнанной республики.

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