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Путин высказался по поводу внедрения искусственного интеллекта

Путин: с внедрением ИИ человечество начинает новую главу своего существования
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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С внедрением искусственного интеллекта (ИИ) «человечество начинает новую главу своего существования». Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин в ходе конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

«С внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение, да во все сферы нашей жизни, человечество начинает новую главу своего существования. Это, на мой взгляд, совершенно очевидная вещь», — подчеркнул он.

Граждане видят, как ИИ делает более простыми и удобными многие повседневные процессы, а также улучшает качество управления, механизма предоставления государственных услуг, а также всё шире применяется на предприятиях и в работе регионов, добавил он.

По словам главы государства, внедрение автоматизации и ИИ создаст условия для опережающего роста доходов граждан. При этом он признал, что ИИ не сможет заменить врача или учителя.

«Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — указал Путин.

Кроме того, президент сообщил, что скоро утвердит новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта в РФ.

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Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал «Известиям» про возможности внедрения ИИ в российскую систему здравоохранения. Он отметил, что во всех регионах страны завершается переход на единые информационные системы, а также внедряются медицинские программы с ИИ.

До этого, 22 ноября, в правительстве России сообщили, что работают над обновлением стратегии развития ИИ по поручению Путина. В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», добавили в ведомстве.

В июле текущего года президент Путин также заявил, что за технологиями ИИ — будущее, это не менее важно, чем атомные проекты в СССР. В том же месяце Чернышенко поручил Минэкономразвития организовать оперативный штаб по ИИ. Он отметил, что технологии помогут упростить предоставление услуг для россиян, в том числе в электронном виде.

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