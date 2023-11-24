Мурашко рассказал про возможности применения ИИ в системе здравоохранения РФ

В российской системе здравоохранения большие возможности для применения искусственного интеллекта (ИИ), он уже активно внедряется по всей стране. Об этом 24 ноября рассказал корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он отметил, что во всех регионах России уже есть электронная история болезни пациентов, а также формируется цифровой профиль пациентов.

«Мы сейчас завершаем переход на единые информационные системы в каждом субъекте, потому что это очень важно. Движение данных должно быть по единым принципам, по единым алгоритмам, единым форматам», — указал Мурашко.

По его словам, без использования искусственного интеллекта невозможно будет создать систему управления здоровьем.

«На протяжении жизни у человека возникают те или иные риски развития заболеваний, в том числе неинфекционных или инфекционных. Плюс у человека возникают те или иные хронические заболевания. Плюс у человека есть определенные привычки и образ жизни: вес, курение, подвижный или малоподвижный образ жизни, рабочие условия, в которых он находится. И, по сути дела, применение ИИ должно влиять на настройку индивидуального профиля и рекомендаций», — сказал министр.

Это переход от пассивной модели к констатации состояния здоровья к управлению здоровьем человека, добавил он. Кроме того, Мурашко подчеркнул, что в РФ активно развивается телемедицина. Проведение телемедицинских консультаций между врачами уже стало штатным, а особенно число подобных консультаций начало расти в период пандемии.

«Телемедицина с учетом перехода на цифровые медицинские приборы позволяет сегодня передавать данные. Это история болезни — электронная цифровая передача данных — плюс формирование программы с искусственным интеллектом, плюс врач. Это позволяет сделать уже такой формат телемедицины для коммуникации медицинской организации, в которой состоит на учете пациент, с консультантами и с пациентами. Это следующий путь развития», — отметил глава Минздрава.

В регионах также внедряются медицинские программы с ИИ, помогающие врачам. Это касается, в частности, чтения цифровых снимков и прогнозирования на основе приоритетных данных в истории болезни, заключил Мурашко.

Ранее, 22 ноября, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что 16% медицинских организаций в России внедряют решения на базе ИИ. По его словам, тренд на использование технологий ИИ «будет только набирать обороты» и постепенно менять жизнь в стране.