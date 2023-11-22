Орешкин оценил долю внедряющих ИИ медицинских компаний

В России решения на базе искусственного интеллекта внедряют 16% медицинских организаций, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на конференции «Сбера» AI Journey.

По его словам, тренд на использование технологий ИИ «будет только набирать обороты» и постепенно менять жизнь в стране.

Помощник президента добавил, что в России за последний год было много позитивных изменений — они происходят во всех сферах. Например, российские потребительские бренды заменяют западные. Кроме того, большого прогресса достигает промышленность с двузначными темпами роста.

«И очень здорово, что и в технологиях Россия показывает также очень серьезные достижения», — подчеркнул Орешкин.

Конференция «Сбера» по искусственному интеллекту AI Journey проходит с 22 по 24 ноября в ЦМТ. Участники обсуждают, в том числе, какие вызовы стоят сейчас перед мировой наукой и какие сверхвозможности открываются для бизнеса с технологиями AI. Банк проводит мероприятие восьмой год подряд.