В России обновят стратегию развития искусственного интеллекта

Стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) в России обновят. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает правительство РФ в Telegram-канале со ссылкой на поручение премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Правительство по поручению президента [России Владимира Путина] работает над обновлением стратегии развития искусственного интеллекта. В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», — говорится в публикации ведомства.

В документе отмечается, что Минэку, Минцифры и Минфину необходимо определить перечень показателей нацпроекта в части развития искусственного интеллекта, а также рассчитать их плановое значение и необходимое финансирование.

Помимо этого Минцифры поручили проработать отечественные инструменты обработки данных, которые используют ИИ, а также создать доступную для органов власти платформу по ИИ на базе «ГосТеха». А Минэнерго, Минэку, Минцифры и Минфину необходимо проанализировать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных центров обработки данных (ЦОД), а еще предоставления им льготных тарифов на электроэнергию.

Ответственные министерства также разработают программы для вузов по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта. Минэкономики и Минтруд будут ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ в отрасли экономики и социальной сферы, а также его влияние на рынок труда.

Ранее, 4 сентября, Путин поручил правительству утвердить нацпроект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Срок выполнения поручения — до 1 июля 2024 года. Нацпроект предусматривает мероприятия в разных сферах обработки данных. В них входят сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования и технологий.

Кроме того, российский лидер еще в июле предложил подготовить такой нацпроект. Речь идет в том числе о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, отметил глава государства.