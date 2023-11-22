Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине
Мир
Захарова сообщила о привлечении лабораторий РФ к анализу воды с «Фукусимы-1»
Мир
МИД РФ заявил об ответе в случае ограничений на передвижение дипломатов в ЕС
Интернет и технологии
Цены на новые модели iPhone на сером рынке упали на 5–10 тыс. рублей
Экономика
Совфед одобрил повышение стоимости пенсионного коэффициента
Общество
Путин наградил Мутко орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Мир
Захарова заявила о попытке США переложить траты на содержание Зеленского на ЕС
Мир
Генсек ООН назвал соглашение Израиля и ХАМАС важным шагом в верном направлении
Мир
Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля над Дамаском
Общество
Путин объявил 2024 год в России Годом семьи
Армия
МО сообщило об отражении трех атак ВСУ в Запорожской области
Армия
Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР
Недвижимость
В Москве спрос на рынке новостроек делюкс-класса достиг максимума с 2021-го

В России обновят стратегию развития искусственного интеллекта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) в России обновят. Об этом в среду, 22 ноября, сообщает правительство РФ в Telegram-канале со ссылкой на поручение премьер-министра страны Михаила Мишустина.

«Правительство по поручению президента [России Владимира Путина] работает над обновлением стратегии развития искусственного интеллекта. В логике новой редакции документа будет сформирован новый федеральный проект, который станет частью нового нацпроекта «Экономика данных», — говорится в публикации ведомства.

В документе отмечается, что Минэку, Минцифры и Минфину необходимо определить перечень показателей нацпроекта в части развития искусственного интеллекта, а также рассчитать их плановое значение и необходимое финансирование.

Помимо этого Минцифры поручили проработать отечественные инструменты обработки данных, которые используют ИИ, а также создать доступную для органов власти платформу по ИИ на базе «ГосТеха». А Минэнерго, Минэку, Минцифры и Минфину необходимо проанализировать вопросы льготного присоединения к электросетям новых специализированных центров обработки данных (ЦОД), а еще предоставления им льготных тарифов на электроэнергию.

Ответственные министерства также разработают программы для вузов по подготовке специалистов в сфере искусственного интеллекта. Минэкономики и Минтруд будут ежегодно анализировать риски, связанные с внедрением ИИ в отрасли экономики и социальной сферы, а также его влияние на рынок труда.

Нейронка закона: как юристы используют искусственный интеллект
С помощью LegalAI возможно автоматизировать такие задачи, как анализ договоров, подготовка документов

Ранее, 4 сентября, Путин поручил правительству утвердить нацпроект по формированию экономики данных на период до 2030 года. Срок выполнения поручения — до 1 июля 2024 года. Нацпроект предусматривает мероприятия в разных сферах обработки данных. В них входят сбор данных, в том числе с использованием высокочувствительных датчиков на основе квантовых сенсоров, а также создание инфраструктуры вычисления и хранения данных с использованием отечественных оборудования и технологий.

Кроме того, российский лидер еще в июле предложил подготовить такой нацпроект. Речь идет в том числе о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, отметил глава государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023