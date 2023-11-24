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Разрыв между пенсиями в регионах РФ достиг 23 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В России средняя максимальная региональная пенсия превышает среднюю минимальную почти в 2,5 раза. Наибольшие выплаты по старости неработающим гражданам назначаются на Чукотке — 39,9 тыс. рублей, а наименьшие — в Кабардино-Балкарии в размере 17 тыс. Соответственно разница составляет почти 23 тыс. При этом средний уровень пенсий в РФ — 21,8 тыс. Такие данные приводятся в статистике Соцфонда по итогам III квартала 2023-го («Известия» ее изучили).

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В этом году в пятерку регионов с самыми высокими средними пенсиями помимо Чукотки также вошли Ненецкий АО (34,8 тыс.), Магаданская область (34 тыс.), Камчатский край (33,6 тыс.) и Ямало-Ненецкий АО (32,7 тыс.). Антирейтинг после КБР возглавили Дагестан (17,3 тыс.), Карачаево-Черкессия (18,6 тыс.), Калмыкия (18,6 тыс.) и Крым (18,7 тыс.).

На начало октября в 2022-м разрыв в пенсиях был меньше — 21,7 тыс. В аналогичный период 2021-го — 18,2 тыс., подсчитали «Известия», проанализировав данные ПФР. То есть за два года (статистика приводится только до 2021-го) разница выросла на 5 тыс. рублей.

«Один из главных параметров, влияющих на размер пенсии, — это сумма зарплаты, с которой перечисляются страховые взносы. В субъектах с высокой зарплатой, соответственно, и размер пенсии выше. Это, прежде всего регионы Крайнего Севера и приравненные к ним территории. Здесь к жалованью установлен повышающий коэффициент», — объяснили «Известиям» во ВНИИ труда.

По данным Росстата на август 2023-го, больше всего в России зарабатывают жители Чукотки — в среднем они получают 141,4 тыс. рублей в месяц. Самый низкий показатель — в Ингушетии, где платят примерно 32,2 тыс., то есть в 4,5 раза меньше. В КБР среднее жалованье чуть выше — 36 тыс. Таким образом, разрыв между средними зарплатами в РФ достигает 110 тыс.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Конкурс пенсий: разрыв между выплатами в регионах достиг 23 тысяч

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