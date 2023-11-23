На российском рынке появится новый внедорожник Paladin

Китайский автопроизводитель SINOMACH Automobile объявил о выводе на российский рынок своего нового внедорожника Paladin. Об этом 23 ноября компания сообщила в релизе.

В России модель можно будет приобрести только у официальных дилеров под маркой OTING. Соответствующее дистрибьюторское соглашение было подписано на пять лет с компанией Zhengzhou Nissan.

Описание автомобиля, цены на него и дилерскую политику оба предприятия объявят 28 ноября на совместном мероприятии. Кроме того, на 2024 год запланирован выход еще двух моделей на платформе Nissan.

В пресс-службе автопроизводителя отметили, что компания рассматривает рынок РФ как приоритетный. Помимо дистрибьютора она создала в России дочернюю лизинговую компанию.

SINOMACH Automobile основана в 1997 году и входит в структуру Китайской национальной корпорации машиностроения (SINOMACH). Ее основной профиль — автомобильное промышленное машиностроение и поставки глобальных инженерных системных услуг, а также экспорт автозапчастей и аксессуаров.

Ранее в этот день сообщалось о старте в декабре продаж в России кроссовера KAIYI X7 Kunlun с двумя турбированными двигателями и роботизированной коробкой передач. Дизайн автомобиля был разработан под руководством дизайнера Лоуи Вермеерша и вдохновлен китайский горным хребтом Куньлунь, в честь которого модель получила свое название.