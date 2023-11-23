На российский рынок выйдет кроссовер KAIYI X7 Kunlun

В декабре в России стартуют продажи кроссовера KAIYI X7 Kunlun. Об этом 23 ноября сообщила «Известиям» пресс-служба производителя.

KAIYI X7 Kunlun оснащен двумя турбированными двигателями: 1,6-литровым мощностью 186 л.с. или 2-литровым мощностью 238 л.с. Оба силовых агрегата сочетаются с преселективной роботизированной коробкой передач.

Дизайн автомобиля был разработан под руководством дизайнера Лоуи Вермеерша и вдохновлен китайский горным хребтом Куньлунь, в честь которого модель получила свое название.

Кроссовер комплектуется 12,3-дюймовой жидкокристаллической приборной панелью, 14,6-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедиа системы и двумя слотами беспроводной зарядки мобильных телефонов.

Ранее, 22 ноября, компания «Моторинвест», являющаяся представителем бренда Voyah в РФ, объявила о начале официальных продаж люксового электрического минивэна Dream в четырехместном исполнении в особой комплектации First. Лимитированная партия электромобилей уже доступна для заказа в 10 официальных дилерских центрах в России.