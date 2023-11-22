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В России стартовали продажи четырехместного Voyah Dream

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Фото: Пресс-служба Voyah
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Компания «Моторинвест», являющаяся представителем бренда Voyah в РФ, 22 ноября объявила о начале официальных продаж люксового электрического минивэна Dream в четырехместном исполнении в особой комплектации First. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Лимитированная партия электромобилей уже доступна для заказа в 10 официальных дилерских центрах в России. Первыми оценить люксовый минивэн Voyah Dream смогут жители Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска. Его стоимость начинается от 16,990 млн рублей.

В комплектацию First входят сиденья 2-го ряда Wisdom Royal, подставки для ног с электроприводом, подогревом, вентиляцией и функцией массажа, электрорегулировка сидений в 10 направлениях, а также сдвижные боковые двери с электроприводом. Как отмечает производитель Voyah Dream, салон автомобиля может быть переоборудован в место для отдыха или мобильный офис.

Voyah Dream First оснащен тремя инновационными мультимедийными экранами, диагональ которых составляет 12,3 дюйма. Водителям доступно управление навигационной системой, а также многочисленными электронными ассистентами электромобиля, в том числе системой автономного вождения с функцией дистанционной (RPA) и автоматической парковки.

Высокий уровень комфорта также обеспечивают трехзонный климат-контроль с раздельной регулировкой в передней части салона и отдельной зоной для второго ряда, портативный холодильник и подстаканники с функцией подогрева и охлаждения для задних пассажиров. В особую комплектацию включена аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками и подсветка салона с 64 вариантами цветов, а также потолок с эффектом «Звездное небо».

На момент старта продаж Voyah Dream First доступен в гибридной версии PHEV с двумя электродвигателями и 1,5-литровым бензиновым мотором, суммарной мощностью 394 л. с. Автомобиль с места может разогнаться до 100 км/ч за 6,6 с, а его пиковая скорость составляет 200 км/ч.

Благодаря бензиновому двигателю, предназначенному для выработки электричества и подзарядки аккумулятора, запас хода Voyah Dream составит 750 км, а время заряда переменным током через разъем GB/T AC мощностью 7 кВт от 0 до 100% — 4,5 часа.

Кроме того, в комплектацию First входит система полного привода, пневматическая подвеска с функцией Magic Carpet, интеллектуальная система ночного видения, автоматическая регулировка положения передних фар по высоте, ионизатор воздуха и аромадиффузор с несколькими вариантами ароматов на выбор, светодиодные фары проекционного типа и более 20 интеллектуальных ассистентов водителя.

На официально ввезенные электромобили Voyah действует гарантия 5 лет (или 100 тыс. км).

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Минивэн стал доступен для предзаказа в России 9 октября. До этого, в конце августа, он получил русифицированное меню системы мультимедиа, в том числе на русский язык были переведены тексты уведомлений и подсказок для голосовых команд и описаний.

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