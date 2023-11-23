Перемирие между Россией и Украиной на Новый год, Рождество или в любые другие праздники кажется невозможным, поскольку сторона противника уже неоднократно отказывалась от подобных предложений. Такое мнение военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал в четверг, 23 ноября.

«Я думаю, перемирия не будет. Мы пытались договориться о нем даже на такие праздники, как Пасха, Крещение. Вроде ведь единоверцы. Но Украина отказывалась и даже, наоборот, усиливала огонь. Мы имеем дело с врагом, который не признает ни этических, ни правовых, ни каких-либо других норм, зациклившись на собственном превосходстве», — сказал Матвийчук в разговоре с Lenta.Ru.

По словам эксперта, даже обсуждение возможного прекращения огня будет бессмысленным, поскольку это даст основание стороне противника указывать на якобы слабость России, просящей о передышке.

Матвийчук также допустил попытки проведения каких-то диверсий украинской стороной в новогоднюю ночь.

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Fox News о готовности обсудить с бывшим американским лидером Дональдом Трампом его план по урегулированию украинского конфликта, передает НСН.

17 ноября авторы материала в журнале Foreign Affairs высказали мнение, что провал контрнаступления, ослабление поддержки со стороны США и Европы, наступление холодов — всё это требует всесторонней переоценки текущей стратегии Украины и ее партнеров, сообщается на сайте kp.ru. Они предложили переоценить задачи и сесть за стол переговоров с РФ.

Ранее, 14 ноября, кандидаты в президенты США Роберт Кеннеди – младший и Корнел Уэст заявили, что Вашингтону выгоднее привести украинский конфликт к перемирию. Нынешняя политика Соединенных Штатов зиждется на стремлении лишить Россию силы, что в корне неверное решение, уточнил Кеннеди-младший.

9 ноября в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры.

До этого, 18 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Один пояс — один путь» в Китае заявил, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.