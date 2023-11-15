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Кандидаты в президенты США заявили о намерении усадить Украину за стол переговоров

Кеннеди-младший: ослабление России противоречит национальным интересам США
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Вашингтону выгоднее привести конфликт России и Украины к перемирию ― к этому будут стремиться опрошенные 14 ноября журналом Responsible Statecraft баллотирующиеся в президенты США Роберт Кеннеди – младший и Корнел Уэст.

Так, по словам кандидата Роберта Кеннеди – младшего, нынешняя политика Соединенных Штатов зиждется на стремлении лишить Россию силы, что в корне неверное решение.

«Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам», ― заявил Кеннеди-младший.

Независимый кандидат Корнел Уэст также поддержал такое мнение и объяснил, что финансовая помощь Киева сулит не только вечным продолжением конфликта, но и пустой тратой денег.

«В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе», ― подчеркнул Уэст.

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Ранее, 9 ноября, сообщалось, что в США спрогнозировали скорые переговоры по Украине из-за давления на президента страны Владимира Зеленского. Обозреватель Responsible Statecraft Тед Снайдер рассказал, что, по его мнению, помимо давления, исходящего изнутри внутриполитического и военного окружения украинского лидера, дипломатическое давление исходит и от ведущих международных партнеров, поэтому Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией.

6 ноября СМИ сообщили, что США хотят переложить заключение мира на Зеленского. Там же добавили, что Киев сейчас находится в тупиковом положении.

До этого, 18 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Один пояс — один путь» в Китае заявил, что Украине необходимо отменить запрещающий переговоры декрет, если она хочет начать переговорный процесс. Он заметил, что если раньше Киев заявлял о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, то сейчас украинские политики начали указывать на важность проведения мирных переговоров.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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