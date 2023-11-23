Какие льготы для электромобилей действуют в России в 2023 году

В последние годы всё больше россиян отказываются от автомобилей на бензиновом двигателе и пересаживаются на электрокары. Этот экологичный вид транспорта позволяет не только сократить урон окружающей среде, но и хорошо сэкономить. О том, какие льготы и новшества появились в 2023 году, рассказывают «Известия».

Льготы для электромобилей в 2023 году — что нового

Согласно аналитике агентства «Автостат», только в августе 2023 года было реализовано 1474 новых электрокара. Это в 8,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам экспертов, рынок электрического транспорта продолжит расти.

Для водителей плюсы перехода на электрокары очевидны. Один из них — большая энергоэффективность. Так, если у обычного автомобиля двигатель внутреннего сгорания (ДВС) впустую расходует до 75% энергии, то у электродвигателя потери не превышают 20%.

В настоящее время государство всячески способствует переходу на этот вид транспорта. Исходя из концепции развития электротранспорта, принятой в августе 2021 года, к 2030 году каждый десятый выпускаемый автомобиль будет электрическим, а число электрозаправок вырастет как минимум до 72 тыс.

Развивать рынок электротранспорта правительство планирует с помощью программ поддержки спроса. Для владельцев предусмотрены льготный лизинг и льгота по транспортному налогу. Помимо этого, Минпромторг предложил ввести баллы локализации авто для льготного кредитования. Допуск произведенных в России машин к участию в программах будет открыт с 1 января 2024 года.

Льготы для электромобилей в 2023 году — компенсация стоимости

С 1 января 2023 года владельцы электрокаров могут вернуть до 25% (но не более 625 тыс. рублей) от покупки автомобиля. Позднее в Минпромторге предложили увеличить эту скидку до 35% (до 925 тыс. рублей) с начала октября текущего года.

Однако скидка действует только на отечественные автомобили, собранные на территории страны. Авто должно быть оснащено исключительно электродвигателем. На гибридные машины льгота не распространяется.

Сейчас под условия программы попадают машины Evolute и «Москвич». В дальнейшем можно будет приобрести со скидкой электрическую «Газель», или Gazelle e-NN. Пока ее собирают в Нижнем Новгороде мелкосерийно, но в ближайшем будущем производство станет массовым.

А в середине 2024 года в серийное производство поступит электромобиль e-Largus. Его будут выпускать на заводе в Ижевске.

Льготы для электромобилей в 2023 году — транспортный налог

Еще одной мерой поддержки владельцев электротранспорта стало обнуление транспортного налога. Прежде эта льгота была доступна только для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 70 л.с.

Однако поскольку транспортный налог является региональным, то его наличие или отсутствие регулируется нормативными документами субъектов РФ. Например, в Москве освобождение от налога было установлено с 1 января 2020 года. Но начиная с 2025 года транспортный налог снова вернут.

В Татарстане владельцев электромобилей освободят от уплаты транспортного налога в период с 1 января 2024 года до 1 января 2029-го. А в течение трех последующих лет после окончания срока для них введут льготу в размере 50% от налоговых ставок.

Сегодня транспортный налог для электромобилей отменен уже в более 20 регионах страны, еще в нескольких предлагают налоговые скидки.

Льготы для электромобилей в 2023 году — бесплатный проезд по платным дорогам

И, наконец, с 1 марта и до конца 2023 года владельцам электромобилей в России доступен бесплатный проезд по федеральным платным автодорогам. Пока эта мера — часть проводимого правительством эксперимента. Но вполне возможно, что ее продлят.

Сейчас на электрокаре можно бесплатно проехать по трассам М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань, Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Помимо этого в ряде городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Новороссийск и другие, для владельцев электромобилей действуют бесплатные парковки.

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