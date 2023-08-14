Водителей электрокаров в Татарстане хотят освободить от транспортного налога

В закон Республики Татарстан «О транспортном налоге» планируют внести изменения, согласно которым владельцев электрокаров могут освободить от уплаты налога на пять лет. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Госсовета республики.

В период с 1 января 2024 года до 1 января 2029-го владельцев электромобилей предлагается освободить от уплаты транспортного налога, а в течение трех последующих лет ввести для них льготу в размере 50% от налоговых ставок.

«Данная мера будет направлена на повышение активности автовладельцев парка такси, каршеринга, пассажирского транспорта общего пользования по переходу на более экологичный вид топлива, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в регионе, а также дополнительно снизит издержки автотранспортных предприятий», — говорится в пояснительной записке к документу.

В январе 2023 года в Татарстане насчитывалось 299 электромобилей. В случае принятия законопроекта бюджет республики недополучит около 2,85 млн рублей в год, уточняет ИА «Татар-информ».

Законопроект получил положительное заключение главы Татарстана Рустама Минниханова и сейчас находится на стадии предварительного рассмотрения. Аналогичные льготы уже действуют более чем в 35 субъектах РФ, включая Москву и Московскую область, Башкирию, Удмуртию, Тульскую, Орловскую, Сахалинскую области.