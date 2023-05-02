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Минэк назвал количество бесплатных проездов электрокаров по федеральным трассам

Минэк: владельцы электрокаров осуществили около 28 тыс. бесплатных проездов по платным трассам с 1 марта
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Более 1,5 тыс. владельцев электромобилей осуществили около 28 тыс. бесплатных проездов по платным трассам с 1 марта 2023 года, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития РФ 2 апреля.

«С 1 марта этого года Минэкономразвития совместно с ГК «Автодор» по поручению первого вице-премьера Андрея Белоусова запустили эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным федеральным трассам. На сегодняшний день зарегистрировано более 1,5 тыс. владельцев электромобилей, которые осуществили около 28 тыс. проездов по платным трассам», — сказал заместитель министра экономического развития РФ Максим Колесников в комментарии «Известиям».

По его словам, это говорит о том, что такая мера поддержки пользуется спросом среди владельцев электрокаров.

Не дороги дороги: электрокарам готовят бесплатный проезд по трассам с 2023 года
Поможет ли мера простимулировать спрос на такие машины в стране

О запланированном запуске соответствующего эксперимента с марта стало известно 17 февраля. Как сообщалось, бесплатно на электрокаре можно проехать по трассам М-1 «Беларусь» (включая «Обход Одинцова»), М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань и по центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).

Колесников в сентябре прошлого года рассказал, что это еще одна мера, которая должна сделать покупку электромобилей привлекательной и экономически выгодной для граждан благодаря распределению поддержки сразу по нескольким направлениям: бесплатный проезд, бесплатная парковка, отсутствие транспортного налога.

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