Серийное производство Lada e-Largus запустят во II квартале 2024 года

Серийное производство электромобиля e-Largus запланировано на второй квартал 2024 года. Об этом 20 ноября сообщил президент АвтоВАЗа Максим Соколов, выступая с презентацией в Совете Федерации.

При этом он отметил, что производство опытной партии электромобилей намечено на середину декабря текущего года.

«Второй квартал 2024 [года]. Старт производства электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске. В следующем году, в первой половине, на конвейере Ижевского завода мы перезапустим производство Largus с двигателем внутреннего сгорания, а также серийное производство e-Largus. Опытную партию мы, как и обещали, произведем в Ижевске до конца этого года, где-то в середине декабря», — передает ТАСС слова Соколова.

О том, что серийное производство e-Largus начнется в 2024 году, Соколов сообщал еще в декабре прошлого года. Тогда он отметил, что объем выпуска будет зависеть от рынка, платежеспособного спроса и объема господдержки.

До этого, в сентябре, в разговоре с «Известиями» он заявил, что объем может составить до 10 тыс. автомобилей в год, если на этот автомобиль будет активный спрос на рынке.