В России разработали навесную станцию быстрой зарядки для электромобилей

Столичный производитель бытовых и коммерческих электрозарядных станций первым в России разработал навесную станцию для быстрой зарядки электротранспорта. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Навесная электростанция компании ENGY мощностью 80 киловатт сможет одновременно заряжать два автомобиля до 80% примерно за 40 минут. Устройство на 95% состоит из отечественных комплектующих. Оно будет запущено в серийное производство в конце ноября текущего года, в год компания планирует выпускать не менее 1,2 тыс. таких зарядок», — отметил Овчинский.

Устройства разместят на фасадах многоквартирных домов, торговых центров и офисных зданий. Управлять ими можно будет с помощью мобильного приложения. Благодаря светодиодной подсветке, цветовой индикации зарядных разъемов и яркого освещения парковочного пространства зарядной станцией будет удобно пользоваться в темное время суток. Устройства всепогодные — они оборудованы необходимыми системами безопасности.

По словам гендиректора компании Олега Синюхина, также специалисты разработали систему централизованного управления зарядной инфраструктурой, которая обеспечивает дистанционный контроль станций, обновление программного обеспечения, мониторинг состояния показателей работоспособности, учет потребления энергии, квот и доступов.