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Глава МИД Белоруссии назвал основу прочного союза Москвы и Минска

Алейник: экономическая самодостаточность — основа союза Москвы и Минска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Экономическая самодостаточность — это основа союза Москвы и Минска. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник 23 ноября.

Министр отметил, что отношения республики с Россией были важны во все времена, и в «нынешних геополитических условиях <...> [сотрудничество] приобретает особую актуальность».

«И оно (сотрудничество. — Ред.) у нас должно касаться многих сфер, прежде всего экономического сотрудничества, потому что экономический суверенитет, экономическая независимость, экономическая устойчивость и экономическая самодостаточность — это та основа, на которой зиждется, в общем-то, наш союз», — сказал он в комментарии «Известиям».

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Ранее, 21 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой. Стороны обсудили вопросы двустороннего внешнеполитического сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства

До этого, 10 ноября, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии. В свою очередь, замглавы белорусского ведомства Алеся Абраменко отметила, что из запланированных 993 мероприятий было проведено 880.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

В 2021 году страны одобрили 28 интеграционных отраслевых программ — в частности, мероприятия по сближению макроэномической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, макропруденциальному регулированию и др.

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