Решетников заявил о выполнении почти 90% союзных программ РФ и Белоруссии

Около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии. Об этом 10 ноября заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«Выполнено почти 90% от уровня запланированных к исполнению, 13 программ уже реализованы полностью», — сказал он на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии в Бересте.

Замглавы белорусского ведомства Алеся Абраменко отметила, что из запланированных 993 мероприятий были проведены 880.

«Уже одобрены 20 базовых проектов на 74 млрд [рублей]. Более 2,5 млрд бизнес уже получил», — добавил Решетников.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о выполнении около 80% союзных программ по интеграции с Россией. Он отмечал, что были решены ключевые задачи в налоговой и таможенной сферах, но остались еще некоторые технические моменты.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

В 2021 году страны одобрили 28 интеграционных отраслевых программ. В частности, мероприятия по сближению макроэномической политики, гармонизации денежно-кредитной политики и макропруденциальному регулированию и др.