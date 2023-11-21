Лавров обсудил с главой МИД Белоруссии вопросы строительства Союзного государства

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в ходе телефонного разговора со своим белорусским коллегой Сергеем Алейником вопросы интеграционного строительства Союзного государства. Об этом 21 ноября сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

«Стороны обсудили текущие вопросы двустороннего внешнеполитического сотрудничества и интеграционного строительства Союзного государства», — сказано в сообщении.

Также главы МИД обменялись мнениями по актуальным мировым и региональным проблемам и рассмотрели график предстоящих контактов.

Ранее, 10 ноября, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что около 90% мероприятий выполнено из 28 союзных программ России и Белоруссии. В свою очередь, замглавы белорусского ведомства Алеся Абраменко отметила, что из запланированных 993 мероприятий были проведены 880.

Договор о создании Союзного государства между Россией и Белоруссией вступил в силу 26 января 2000 года. В декабре 2019 года, к 20-летию документа, предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт.

В 2021 году страны одобрили 28 интеграционных отраслевых программ — в частности, мероприятия по сближению макроэномической политики, гармонизации денежно-кредитной политики, макропруденциальному регулированию и др.