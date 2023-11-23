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Пхеньян объявил о возобновлении ранее приостановленных военных мер

Yonhap: КНДР возобновит военные меры, приостановленные по соглашению с Сеулом
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Фото: Yonhap
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КНДР приняла решение о немедленном возобновлении всех военных мер, которые были приостановлены соглашением с Южной Корей от 2018 года. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщает агентство Yonhap.

«Северная Корея объявила, что незамедлительно возобновит все военные меры, приостановленные межкорейским военным соглашением 2018 года», — передает агентство.

Yonhap указало, что министерство обороны КНДР планирует разместить мощные войска, а также современное вооружение в приграничных районах страны.

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Ранее, 21 ноября, Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что американский атомный авианосец USS Carl Vinson прибыл в Южную Корею вместе с ударной группой после сообщений о планируемом запуске военного спутника КНДР.

Северная Корея 13 ноября заявила, что Командование ООН в Южной Корее должно быть распущено для сохранения мира на Корейском полуострове.

8 ноября обозреватель Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) Ким Юн Ми написал, что отправка антипхеньянских листовок из Южной Кореи в КНДР является проявлением «психологической войны», предшествующей военным действиям, и может привести к возникновению на Корейском полуострове реального конфликта, подобного тем, что идут на Ближнем Востоке или в Европе.

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