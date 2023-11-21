Минобороны Японии сообщило о падении частей ракеты КНДР в море и океан

Части ракеты КНДР, которая, предположительно, должна была вывести разведывательный спутник на орбиту, упали в Восточно-Китайское море и Тихий океан. Об этом заявил журналистам заместитель министра обороны Японии Хироюки Миядзава.

«Северная Корея осуществила запуск ракеты с использованием баллистических технологий с целью запуска спутника. В процессе полета от нее отделились несколько частей», — сказал он, чьи слова цитирует ТАСС.

Так, одна из ее частей упала в Восточное-Китайское море в 350 км к западу от Корейского полуострова. Спустя время ракета пролетела между островами Окинава и Мияко, после чего вторая ее часть упала в Тихом океане в 1,2 тыс. км к юго-западу от острова Окиноторисима.

О запуске ракеты сообщалось ранее в этот день. Правительство Японии отметило, что Северная Корея произвела как минимум один пуск в направлении префектуры Окинава. Позднее генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно выразил протест КНДР из-за пуска ракеты.

Также в этот деньпремьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что данные планы КНДР заставляют страну принять необходимые меры для защиты. По его словам, даже запуск искусственного спутника со стороны Северной Кореи всё равно будет идти в обход принятых резолюций Совета Безопасности ООН.

До этого, 20 ноября, министр обороны Японии Кихара Минору сообщил журналистам, что Северная Корея намерена запустить спутник-шпион в период с 22 ноября по 1 декабря. Он отметил, что правительство Японии будет собирать разведывательные данные и готовиться к возможному запуску. Помимо этого, 19 ноября отменить запуск потребовала от КНДР и Южная Корея.