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Вильфанд предупредил о снегопадах и метели в Москве 23 ноября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о снегопадах и метели в Москве в четверг, 23 ноября.

В беседе с ТАСС в среду, 22 ноября, специалист отметил, что погода в столице начнет ухудшаться после 15:00–16:00. По его словам, ожидаются снегопады и метели, порывы ветра могут достигать 15 м/с. Кроме того, синоптик предупредил о гололедице.

Вильфанд отметил, что такая погода придет в город из-за глубокого циклона, который в четверг приблизится к столице, из-за чего произойдет смена циркуляции.

В пятницу, 24 ноября, снег продолжит идти, однако ветер стихнет. К выходным, по словам метеоролога, высота снежного покрова достигнет 5–10 см. Вильфанд отметил, что, вероятнее всего, он будет уже постоянным, поскольку условий для его таяния пока нет.

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22 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил, что погода в ближайшие дни перебросит столицу на месяц вперед, а морозная снежная зима начнется раньше календарной. Не исключил синоптик и обильные снегопады с вероятностью мозаичного ледяного дождя 27 ноября.

21 ноября Роман Вильфанд отмечал, что 20 ноября средняя суточная температура в Москве составила –7,2 градуса, что соответствует третьей декаде января. Зимний режим погоды сохранится и в ближайшие дни, ночная температура составит –10 градусов, а дневная — от –5 до –7 градусов. Температура в пятницу повысится, но останется преимущественно отрицательной, отмечает агентство городских новостей «Москва». До конца месяца средняя суточная температура прогнозируется ниже нуля, пишет сайт kp.ru.

Также метеоролог предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу — оно составит около 720 мм рт. ст., уточняет «Москва 24». Рекордно низкое давление 24 ноября было 50 лет назад, в 1973 году, тогда оно составило 722 мм рт. ст.

Синоптик добавил, что снежный покров уже установился на 80% территории России, отмечает телеканал «360».

В Новый год в Москве и области снежный покров будет сформирован, температуры ожидаются –2…–7 градусов. Как рассказал «Известиям» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, где-то в последней пятидневке декабря возможны некоторые оттепели с температурами около нуля и слабым плюсом. 31 декабря температура снова перейдет на минус, в дневные часы она составит от –1...–5 градусов, ночью 1 января тоже ожидаются небольшие морозы от –2...–7 градусов.

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