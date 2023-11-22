Вильфанд предупредил о снегопадах и метели в Москве 23 ноября

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о снегопадах и метели в Москве в четверг, 23 ноября.

В беседе с ТАСС в среду, 22 ноября, специалист отметил, что погода в столице начнет ухудшаться после 15:00–16:00. По его словам, ожидаются снегопады и метели, порывы ветра могут достигать 15 м/с. Кроме того, синоптик предупредил о гололедице.

Вильфанд отметил, что такая погода придет в город из-за глубокого циклона, который в четверг приблизится к столице, из-за чего произойдет смена циркуляции.

В пятницу, 24 ноября, снег продолжит идти, однако ветер стихнет. К выходным, по словам метеоролога, высота снежного покрова достигнет 5–10 см. Вильфанд отметил, что, вероятнее всего, он будет уже постоянным, поскольку условий для его таяния пока нет.

22 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с телеканалом «Звезда» предупредил, что погода в ближайшие дни перебросит столицу на месяц вперед, а морозная снежная зима начнется раньше календарной. Не исключил синоптик и обильные снегопады с вероятностью мозаичного ледяного дождя 27 ноября.

21 ноября Роман Вильфанд отмечал, что 20 ноября средняя суточная температура в Москве составила –7,2 градуса, что соответствует третьей декаде января. Зимний режим погоды сохранится и в ближайшие дни, ночная температура составит –10 градусов, а дневная — от –5 до –7 градусов. Температура в пятницу повысится, но останется преимущественно отрицательной, отмечает агентство городских новостей «Москва». До конца месяца средняя суточная температура прогнозируется ниже нуля, пишет сайт kp.ru.

Также метеоролог предупредил о рекордно низком атмосферном давлении в пятницу — оно составит около 720 мм рт. ст., уточняет «Москва 24». Рекордно низкое давление 24 ноября было 50 лет назад, в 1973 году, тогда оно составило 722 мм рт. ст.

Синоптик добавил, что снежный покров уже установился на 80% территории России, отмечает телеканал «360».

В Новый год в Москве и области снежный покров будет сформирован, температуры ожидаются –2…–7 градусов. Как рассказал «Известиям» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, где-то в последней пятидневке декабря возможны некоторые оттепели с температурами около нуля и слабым плюсом. 31 декабря температура снова перейдет на минус, в дневные часы она составит от –1...–5 градусов, ночью 1 января тоже ожидаются небольшие морозы от –2...–7 градусов.