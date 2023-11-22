Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 в ДНР

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила самолет МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в среду, 22 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

За сутки силы ПВО также уничтожили 45 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, ДНР и Луганской Народной Республике (ЛНР), добавили в МО.

Помимо этого, российские военные уничтожили склад авиаприпасов ВСУ и зенитный ракетный комплекс C-300 украинских войск. Живая сила и военная техника противника была поражена за минувшие сутки в 127 районах, отметили в ведомстве.

Ранее в этот день средства ПВО ВС РФ сбили три украинских беспилотника над территорией Крыма. Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВМС Украины, направлявшихся к полуострову.

Также утром российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ, три опорных пункта и три района скопления техники на краснолиманском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.