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Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три опорных пункта и три района скопления техники на краснолиманском направлении. Об этом 22 ноября сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Артиллерийскими подразделениями нанесено огневое поражение по трем опорным пунктам, трем районам скопления техники и около 30 артиллерийским позициям ВСУ», — цитирует его слова «РИА Новости».

Начальник пресс-центра добавил, что в районе Серебрянского лесничества подразделения группировки совместно с артиллерией нанесли поражение штурмовым группам 12-й бригады специального назначения «Азов» (признана террористической организацией, запрещена в России).

Помимо этого, с помощью FPV-дрона был уничтожен 12-миллиметровый миномет.

Потери противника составили около 200 военнослужащих и два автомобиля, подчеркнул Савчук.

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Ранее, 22 ноября, сообщалось, что танковый экипаж Т-80БВМ нанес удар по опорному пункту ВСУ. Бойцы ВС РФ работают с закрытой огневой позиции и ведут огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины. Танкисты непрерывно взаимодействуют с разведывательными подразделениями, которые занимаются разведкой целей, корректировкой огня, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого, 19 ноября, артиллеристы ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ и лишили их снабжения. Благодаря высокому уровню подготовки был нанесен существенный урон противнику, уничтожены порядка 10 артиллерийских орудий, большое количество автомобильной техники и пехоты.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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