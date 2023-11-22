Три украинских беспилотника сбиты над территорией Крыма

Три украинских беспилотника сбиты российскими средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ 22 ноября.

«Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВМС Украины, направлявшихся к Крыму. До этого, 16 ноября, над Черным морем около Крыма также перехватили три БПЛА.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.