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Три украинских беспилотника сбиты над территорией Крыма
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Три украинских беспилотника сбиты над территорией Крыма

МО РФ: над Крымом пресечена попытка атаки украинскими беспилотниками
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Три украинских беспилотника сбиты российскими средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ 22 ноября.

«Сегодня около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении ведомства.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об уничтожении четырех безэкипажных катеров ВМС Украины, направлявшихся к Крыму. До этого, 16 ноября, над Черным морем около Крыма также перехватили три БПЛА.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.

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