Юрист рассказал о возможности для Шарлота избежать наказания по КоАП

Певец Шарлот (Эдуард Шарлот) может избежать административного наказания за сжигание паспорта, если с момента совершения правонарушения прошло более 60 дней. Об этом в среду, 22 ноября, рассказал «Известиям» юрист Антон Шальков.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в отношении певца могут возбудить три административных дела. Речь идет о протоколах по статьям об умышленной порче удостоверяющего личность документа, публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ, а также о мелком хулиганстве.

По словам юриста, в видео, где музыкант сжигает свой паспорт, усматривается состав правонарушения по ст. 19.16 КоАП РФ («Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина»), за которое предусмотрен штраф в размере до 300 рублей.

«Есть один нюанс: срок привлечения к административной ответственности по ст. 4.5 КоАП («Давность привлечения к административной ответственности». — Ред.) всего 60 дней с момента совершения. Здесь надо смотреть, когда это было [совершено]», — отметил Шальков.

Он также допустил, что музыкант сможет избежать наказания за мелкое хулиганство, под которое подпадает демонстрация сожжения паспорта в сети Интернет, так как срок привлечения к ответственности за данное правонарушение также составляет 60 суток.

Что касается других возможных обвинений Шарлоту, то юрист добавил, что на данный момент он не видел в интернете материалов Шарлота, которые дискредитировали бы Вооруженные силы (ВС) РФ. Однако Шальков допустил, что, возможно, просто не нашел их.

Ранее в этот день сообщалось, что в отношении певца может быть проведена проверка для установления законности получения им военного билета. Уточнялось, что если документ выдан по фиктивным основаниям, то артисту может грозить уголовное наказание. «За использование поддельного документа, военного билета, Шарлоту грозит уголовная ответственность по ст. 327 Уголовного кодекса — до одного года лишения свободы», — прокомментировал Шальков.

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. За такую выходку подписчики отправляли ему донаты, предположительно в размере нескольких десятков тысяч рублей. Затем Шарлот принес извинения.