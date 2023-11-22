Юрист рассказал о возможном наказании для Шарлота за сожжение паспорта

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский 22 ноября рассказал «Известиям», какое наказание может ждать певца Шарлота (Эдуард Шарлот) за сожжение своего российского паспорта.

«Если говорить сухим юридическим языком, Шарлот умышленно совершал разного рода правонарушения в целях поднятия собственной популярности в глазах неограниченного круга лиц. Таким образом, одним из квалифицирующих признаков правонарушений является их публичная демонстрация посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Как можно квалифицировать действия Шарлота? Умышленное уничтожение паспорта — ст. 19.16 КоАП РФ, наказывается штрафом до 300 рублей. Демонстрация сожжения паспорта в сети Интернет расценивается как мелкое хулиганство — ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ, наказывается штрафом до 100 тыс. рублей. Дискредитация Вооруженных сил — ст. 20.3.3 КоАП, наказывается штрафом до 500 тыс. рублей», — сказал он.

По мнению юриста, правоохранители проверят и антирелигиозные высказывания Шарлота. Если будут установлены факты разжигания межнациональной и межрелигиозной ненависти, оскорбления чувств верующих, певец может быть привлечен к административной (ст. 20.3.1 КоАП РФ, наказание — административный арест до 15 суток) или к уголовной (ст. 282 УК РФ, наказание — лишение свободы до шести лет), заявил Хаминский.

«Со всей уверенностью можно говорить, что будет проведена проверка обстоятельств, связанных с получением Шарлотом военного билета, дающего освобождение от службы в армии. Если выяснится, что документ выдан по фиктивным основаниям, то букет обвинений может пополниться еще одним составом — дачей взятки. Малоизвестный певец Шарлот хотел славы, причем любыми путями и способами. Гражданин Шарлот в итоге получил известность, которая не только поставит крест на его исполнительской карьере, но и, без сомнения, расстроит своими юридическими последствиями», — заключил эксперт.

В ночь на 22 ноября Шарлот прилетел в Россию из Армении. В аэропорту Пулково его встретили сотрудники полиции. Находясь в Армении, Шарлот опубликовал ролик, на котором демонстративно сжег свой паспорт гражданина РФ. За такую выходку подписчики отправляли ему донаты, предположительно в размере нескольких десятков тысяч рублей. Затем Шарлот принес извинения.