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В МИДе указали на провал попыток Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы

Вершинин: попытки Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Попытки стран Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились. На это в среду, 22 ноября, указал заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на посольском круглом столе по проблематике продовольственной безопасности.

«Со стороны западных стран предпринимаются усилия закрепить за Украиной имидж мировой житницы. И это было ясно, что это не получилось потому, что такой житницы не существует», — сказал замглавы российского МИДа.

В ходе круглого стола Вершинин также отметил, что западные страны продолжают свою политику по скупке дешевого зерна с целью его дальнейшей переработки и продажи уже с добавленной стоимостью нуждающимся странам.

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Ранее, 8 ноября, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на безрезультатность работы Организации Объединенных Наций (ООН) по возобновлению зерновой сделки. По его словам, это говорит о нежелании Запада делать хоть что-либо для развивающихся стран, если это касается России, а также выявляет беспомощность мировой организации, которую Москва неоднократно просила решить вопрос с заблокированными российскими удобрениями в европейских портах, резюмировал Лавров.

Также в начале ноября замглавы МИДа Александр Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума заявил, что перспектив возвращения к зерновой сделке при сохранении текущей позиции Запада нет. Он также отметил стабильную ситуацию на глобальном рынке и продолжающееся падение цен на зерно.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных Западом обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Российское руководство неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.

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