Новые имена появились в «Галерее звезд» Останкинской телебашни

В «Галерее звезд» Останкинской телебашни в Москве прошла церемония открытия новых имен. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова побывала на месте событий и в среду, 22 ноября, делится подробностями мероприятия.

Церемония, на которой было открыто восемь новых именных звезд, была приурочена к Дню телевидения. Проект «Галерея звезд», стартовавший год назад, посвящен тем деятелям телевидения, чьи имена известны нескольким поколениям зрителей.

Свои звезды получили диктор телевидения, заслуженная артистка РФ Татьяна Судец, телеведущие, народные артисты РФ Леонид Якубович и Юрий Николаев, телеведущий, ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, телеведущий Николай Дроздов, телеведущие Сергей Супонев, Ангелина Вовк и Владимир Ворошилов и советский и российский режиссер, народный артист СССР Эльдар Рязанов.

«Это праздник, когда ты занят любимым делом, оно тебе нравится, у тебя получается! <…> Найдите любимое дело, стремитесь к нему, никого не бойтесь, осуществляйте, и жизнь будет вот так, в радость», — сказала диктор Центрального телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова на церемонии.

Якубович в свою очередь вспомнил, как в первый раз посетил Останкинскую телебашню более полувека назад.

«56 лет тому назад я в первый раз вошел в это здание. И я очень хорошо помню, <…> как потом всем показывал, что я был на телевидении. Телевидение — это замечательная, замечательная болезнь, от которой выздороветь невозможно», — сказал он.

Для Татьяны Судец открытие именной звезды, по ее словам, стало большой неожиданностью.

«Для меня действительно это было неожиданно. Мне говорят: «Скажите слово». А у меня язык прилип к небу, и я ничего сказать не могу, хотя в общем-то наша профессия не позволяет теряться в любых случаях», — отметила она.

День телевидения отметили также на проходящей на ВДНХ в Москве выставке-форуме «Россия». В этот день в экспозиции «Мир цифры» павильона «Е» проходят лекция «Тайны Останкинской телебашни», мастер-класс от режиссера Антона Михалева «Укрощение волнения» и паблик-ток с ведущим программы «Утилизатор» Юрием Сидоренко.

Также посетителей экспозиции в этот день ждут лекция от ведущего программы «Неизвестная история» на РЕН ТВ Бориса Рыжова и мастер-класс руководителя редакции фотоинформации ТАСС Сергея Шахиджаняна «Мастерство фотосъемки».

Кроме того, состоится разговор о съемках кино для детей и подростков, на котором выступят продюсер комедийных сериалов Павел Сарычев, креативный продюсер «Руки вверх! Production» Вадим Бакунев и актриса сериала «Плакса» Диана Енакаева.