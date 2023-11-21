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На выставке-форуме «Россия» отметили День телевидения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На выставке-форуме «Россия» в Москве 21 ноября проходят мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню телевидения.

В этот день в экспозиции «Мир Цифры» павильона Е проходит лекция «Тайны Останкинской телебашни», мастер-класс от режиссера Антона Михалева «Укрощение волнения» и паблик-ток с ведущим программы «Утилизатор» Юрием Сидоренко.

Также посетителей экспозиции в этот день ждут лекция от ведущего программы «Неизвестная история» на РЕН ТВ Бориса Рыжова и мастер-класс руководителя редакции фотоинформации ТАСС Сергея Шахиджаняна «Мастерство фотосъемки».

В конце дня состоится разговор о съемках кино для детей и подростков, на котором выступят продюсер комедийных сериалов Павел Сарычев, креативный продюсер «Руки вверх! Production» Вадим Бакунев и сериала «Плакса» Диана Енакаева. Также пройдет эксклюзивный показ сериала «Недетское кино», премьера которого состоится в 2024 году.

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Ранее в этот день заммэра Москвы Наталья Сергунина представила аудиогид для посетителей выставки-форума «Россия». Она также рассказала, что раз в две недели на стенде Москвы меняется тематическое направление, а в будни в пространстве организуют творческие практикумы и выступления артистов. По выходным здесь можно встретиться с деятелями культуры и экспертами в разных областях, посетить открытые спортивные тренировки.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить выставку можно бесплатно. На отдельные мероприятия необходима регистрация. Участие принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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