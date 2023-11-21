Реклама
Прямой эфир
Мир
Президент Египта отверг принудительное перемещение палестинцев из сектора Газа
Мир
Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы
Мир
Министр обороны ФРГ сообщил о предоставлении Украине пакета помощи на €1,3 млрд
Мир
Нетаньяху заявил о прогрессе в переговорах о судьбе заложников в секторе Газа
Мир
Лидер Бразилии осудил неизбирательное применение силы Израилем в Газе
Общество
Ковальчук назвал масштабным научное соглашение Таджикистана и РФ
Общество
Еще одно уголовное дело возбудили по факту отравления наркотиками в Астрахани
Мир
Баку заявил о готовности к переговорам с Ереваном по мирному договору
Мир
Погранслужба Украины сообщила о блокировке КПП словацкими перевозчиками
Мир
Президент Ирана призвал страны БРИКС признать «террористическим» режим Израиля
Мир
Путин заявил о заинтересованности РФ в работе по геологоразведке с Таджикистаном
Мир
Япония выразила протест КНДР из-за пуска ракеты
Пресс-релизы
В Москве состоится Всероссийский форум технологического предпринимательства

Губерниев озвучил аудиогид для пространства Москвы на выставке «Россия»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Для посетителей пространства Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» подготовили аудиогид, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Гостей масштабной экспозиции столицы приветствует телеведущий Дмитрий Губерниев, который озвучил аудиогид. Он знакомит всех желающих с интерактивными зонами и крупными городскими проектами, приглашает на мастер-классы, музыкальные шоу и прогулку по ВДНХ», — отметила вице-мэр.

По ее словам, раз в две недели на стенде Москвы меняется тематическое направление. «Сегодня стартовала программа, посвященная комфортной городской среде. Сюда входит как современная инфраструктура мегаполиса, так и цифровые сервисы для жителей», — добавила Сергунина.

В будни в пространстве организуют творческие практикумы и выступления артистов, а также проводят лекции, по выходным здесь можно встретиться с деятелями культуры и экспертами в разных областях, посетить открытые спортивные тренировки.

Дети могут стать авторами аудиовизуального контента, который транслируется на медиакуполе пространства. Для этого им нужно нарисовать столицу в интерактивной зоне «Москва — город твоих красок!». Изображения показывают на экранах в течение дня.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Участие в выставке принимают 89 регионов. Всего на ней представлена 131 экспозиция.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023