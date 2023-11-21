Губерниев озвучил аудиогид для пространства Москвы на выставке «Россия»

Для посетителей пространства Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» подготовили аудиогид, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Гостей масштабной экспозиции столицы приветствует телеведущий Дмитрий Губерниев, который озвучил аудиогид. Он знакомит всех желающих с интерактивными зонами и крупными городскими проектами, приглашает на мастер-классы, музыкальные шоу и прогулку по ВДНХ», — отметила вице-мэр.

По ее словам, раз в две недели на стенде Москвы меняется тематическое направление. «Сегодня стартовала программа, посвященная комфортной городской среде. Сюда входит как современная инфраструктура мегаполиса, так и цифровые сервисы для жителей», — добавила Сергунина.

В будни в пространстве организуют творческие практикумы и выступления артистов, а также проводят лекции, по выходным здесь можно встретиться с деятелями культуры и экспертами в разных областях, посетить открытые спортивные тренировки.

Дети могут стать авторами аудиовизуального контента, который транслируется на медиакуполе пространства. Для этого им нужно нарисовать столицу в интерактивной зоне «Москва — город твоих красок!». Изображения показывают на экранах в течение дня.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Участие в выставке принимают 89 регионов. Всего на ней представлена 131 экспозиция.