В Кузбассе завершилась церемония прощания с экс-губернатором Тулеевым

В Кемерово завершилась церемония прощания с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Гражданская панихида состоялась 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва.

Этим утром многие горожане пришли проститься с экс-главой области. У здания театра собрались десятки людей. Они принесли цветы с траурными лентами. У входа в театр дежурит полиция.

Тулеев умер 20 ноября на 80-м году жизни. Действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев назвал его уход невосполнимой утратой. Он подчеркнул, что Тулеев возглавил область в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибирской магистрали, и сумел вывести из кризиса.

Председатель Законодательного собрания Кемеровской области Алексей Зеленин в беседе с «Известиями» назвал Тулеева выдающимся российским политиком. Зеленин отметил, что Тулеев руководил областью 20 лет и воспитал большую плеяду кузбасских политиков.

В тот же день соболезнования родным и близким Тулеева выразил президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал Тулеева человеком государственного масштаба, биография которого связана с переломными событиями в истории страны.

Похороны пройдут на Центральном кладбище № 1 в Кемерово. Они состоятся в присутствии почетного караула, с использованием символики региона.